Tópicos: Magazine | Personajes

Detienen a mujer que disparó contra la casa de Rihanna: La cantante estaba adentro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La atacante utilizó un rifle AR-15, un emblema de los promotores del uso de armas en Estados Unidos.

Detienen a mujer que disparó contra la casa de Rihanna: La cantante estaba adentro
Una mujer fue detenida por haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles, que no reportó heridos ni el móvil del ataque.

El tiroteo ocurrió la tarde de este domingo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros, de las que cuatro tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial.

La intérprete de "Umbrella" y "Diamonds in the sky" estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia de la Policía.

La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó.

