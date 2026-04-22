Disley Ramos dispara contra Claudio Valdivia por revelar intimidad: "Está en capilla"

Disley Ramos se descargó contra Claudio Valdivia por sus dichos en "Fiebre de Baile" (CHV), donde reveló un momento íntimo entre ambos.

Todo ocurrió en las transmisiones previas del programa, donde Diana Bolocco recordó que el hermano del exfutbolista Jorge Valdivia había perdido la llave del departamento de la figura de redes sociales: en este contexto, Vasco Moulian consultó a la joven dónde había dormido.

Ante la pregunta, la exMundos Opuestos señaló que había logrado ingresar gracias al conserje y, a cambio de que el polémico jurado subiera su nota, confesó que durmió acompañada.

Posteriormente, Moulian consultó sobre el mismo tema a Claudio, quien terminó confesando que fue él quien estuvo con Ramos esa noche.

Tras esta revelación, el exchico reality recibió varias críticas, incluyendo la de Raquel Argandoña, quien le bajó su nota por hablar de su intimidad.

Disley dispara contra Claudio

Ahora bien, durante la última emisión del programa, Diana Bolocco consultó a Disley -a próposito de su coreografía- si había vivido un amor tormentoso, por lo que la joven aprovechó de descargarse contra Valdivia en su respuesta.

"Si se portan los mando a la conche... Al tiro nomás, ya mandé a uno capilla ya, a Claudito, está en capilla", lanzó.

"¿Lo mandaste a capilla? ¿Después de la llave? (...) Ya sé por qué, esperame, te molestó que dijera que habían dormido", preguntó la animadora.

"Por supuesto, qué anda confirmando él... Si con Pedro, Juan y Diego o con él. Él qué tiene que saber de mi vida y meterse también. ¡A capilla!", aseguró.

Posteriormente, Ramos volvió a abordar el tema en el backstage del programa, donde aclaró que estaba todo bien con Valdivia, y que su distanciamiento en el set se debía a que "a veces comparte con algunas personas un día y con otros, otro día nomás, pero no tenemos porqué estar juntos tampoco".

"Más que molestar, él dijo una mentira, entonces yo respondí cuando me preguntaron, dije que era falso y sería. No pasa nada, es que Claudio juega también, entonces es parte de su personalidad", sentenció.