La modelo Dominga López analizó su participación en el Miss Universo 2026, en donde terminó entre las 12 primeras concursantes.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, López analizó el fallido peinado que lució en el concurso e indicó que "un desastre el pelo. No había ni espejos. Yo no sabía cómo me veía".

"Obviamente, si me hubiera visto los mechones que tenía salidos, me lo hubiera arreglado, pero no tuve ni oportunidad de verme. Detrás de cámaras, muy caótico. Terrible, chicos. Una locura. Y me lo hicieron a medias. Eso sí pasó y eso obviamente me puso nerviosa. No era lo que yo quería. Yo soy muy perfeccionista y quiero salir con el pelo perfecto", agregó.

Sobre su preparación para subir a la pasarela, Dominga López detalló que "había muy poquito tiempo, fui la primera a salir. Tuve un tercio del tiempo que tuvieron las otras chicas para arreglarse y fue lo que me tocó".

"Me pasó que fui a hacerme mi cambio de pelo, que era bien simple, un tomadito solamente, y no nos dio el tiempo. Los pobres estilistas estaban desesperados, y yo también. Me empezaron a llamar: 'Chile, Chile, Chile, al escenario', y me decían y yo: 'No estoy lista, no estoy lista', y me decían: 'Si no subes ahora, no puedes subir'", agregó.

"Para serles muy honesta, sí me afectó", concluyó la modelo chilena.