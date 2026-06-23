Dominique Lattimore se desmarca de su madre tras conflicto con Oriana Marzoli: "Ya dejé la televisión"

La modelo Dominique Lattimore rompió el silencio luego de que resurgiera su polémica con Oriana Marzoli.

Cabe recordar que en el reality "Doble Tentación", del que ambas fueron parte en 2017, la venezolana trató a la maniquí de "mono". Asimismo, ocurrieron otros controversiales episodios de acoso, dichos racistas, burlas y agresiones físicas.

A raíz de esta situación, Lattimore interpuso una demanda por discriminación contra la chica reality, la cual no prosperó judicialmente.

Ahora bien, tras el regreso de Marzoli a la televisión chilena -como parte del programa satélite de "¿Volverías con tu ex? 2"-, Cecilia Navarrete, madre de la modelo, aseguró que está en busca de reactivar la querella contra la figura televisiva.

Dominique Lattimore se desmarca de su madre

Bajo este contexto, Dominique utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica entre su madre y Oriana.

"Respecto a situaciones que están siendo comentadas públicamente sobre temas del pasado en televisión, y en las que se está mencionando mi nombre, quiero aclarar que no tengo participación ni relación alguna con dichas acciones o declaraciones", declaró la exchica reality.

En línea con lo anterior, la modelo fue tajante: "Hace ocho años dejé la televisión y nunca más miré hacia atrás. Y continuaré de la misma manera", aseguró.

"Agradezco el cariño y la preocupación de quienes me han escrito... Por mi parte, cuido mucho mi paz, mi corazón y sigo enfocada en el camino y la nueva vida que Dios me ha dado. Gracias por su comprensión", sentenció.