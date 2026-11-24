El actor Francisco Reyes brindó un emotivo adiós a Delfina Guzmán, fallecida este martes a los 98 años, asegurando que la emblemática actriz nacional partió de este plano "feliz y agradecida".

Al conversar con la prensa tras conocerse la muerte de la intérprete, ícono del teatro y la televisión, declaró que "se fue feliz, la pude ver antes de viajar porque vengo llegando de Madrid, pero se fue agradecida, agradeciendo".

Reyes, que compartió pantalla con Guzmán en emblemáticas teleseries como "Pampa Ilusión" y "Sucupira", sinceró que "era exquisito trabajar con ella. Trabajé en televisión harto con ella y en teatro, y siempre estaba alucinada con el trabajo. Estaba absolutamente entregada a la pega, pero con un alma de búsqueda, inquieta".

La última obra en la que trabajaron juntos fue "Copenhague" y, de acuerdo con el actor, la intérprete estaba "siempre admirada de lo que descubría del universo, de la gente".

Para Reyes, Guzmán siempre agradeció y sintió el cariño tanto de la gente como de sus pares en las artes. "Ella amaba mucho y nosotros la amábamos también", declaró.

Consultado sobre el legado que deja la icónica actriz, apuntó a "la entrega absoluta, la convicción de que el arte era la forma de salvar a la humanidad, el positivismo, el humor para enfrentar las dificultades".

"Desde el momento en el que sintió que tenía que ser actriz y que el arte era fundamental en la existencia del ser humano, se entregó absolutamente contra viento y marea", expresó emocionado.

Los restos de Delfina Guzmán están siendo velados este martes y miércoles en el Teatro Nacional Chileno, ubicado en Morandé 25, a pasos del Palacio de La Moneda y la Plaza de la Ciudadanía. Además, este jueves se realizará una misa en su honor en la Catedral de Santiago, a las 11:00 horas.