"Él fue negligente": Cony Capelli se sinceró sobre su embarazo y distanciamiento con expareja

La bailarina Cony Capelli tuvo un sentido desahogo durante su paso por el programa "Vértigo", el cual también ganó gracias al apoyo del público.

La ex "Gran Hermano" habló en profundidad sobre su actual embarazo y el distanciamiento con Sebastián Daroch, el padre de su bebé.

"Todo lo que yo diga tendrá repercusión para mi bebé. Me predomina el instinto maternal de llevar las cosas en paz. Si una vez di un grito en el cielo y posteé en Instagram algo sobre la paternidad de él, estaba desesperada", dijo con visible emoción.

Además señaló que "yo estaba profundamente enamorada y creía mucho en el proyecto", pero que sintió soledad ante las actitudes de su expareja. "Nadie se embaraza pensando en que te vas a separar a los dos meses... me sentí súper sola y él fue muy negligente conmigo", recalcó.

En ese sentido indicó ella no fue quien tomó la decisión de terminar la relación y que "yo crecí con un hogar de solo mi mamá y soñaba con esa familia bien constituida, y quería lograrlo y lamentablemente no se logró".