Yamila Reyna habló del fin de su relación con Américo: "Por mi integridad física me prioricé"

Por primera vez la actriz Yamila Reyna habló públicamente del fin de su romance con el cantante Américo y dio luces de cómo fue el abrupto quiebre.

A través de sus stories en Instagram, la argentina señaló que "por mi integridad física, mental y emocional, decidí priorizarme" y que "separarse amando es muy doloroso".

Estas frases confirman las versiones que señalan que hubo episodios de violencia por parte de Américo, lo que desencadenó el final de la relación pese a que había planes concretos de matrimonio.

"Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer", concluyó Reyna.