El quiebre familiar de los Beckham: Brooklyn llamó a sus padres a contactarlo "a través de sus abogados"

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, envió una carta de cese y desistimiento a sus padres, llamando a contactarlo exclusivamente a través de sus abogados.

"Les envió una carta a finales del verano pasado, pidiendo que cualquier correspondencia se hiciera solo a través de abogados, y quería tratar de enmendar las cosas de forma privada, no pública", declaró una fuente a The Sun, añadiendo que el modelo "sintió que sus padres seguían ignorando sus deseos y seguían mencionándolo en línea en lugar de comunicarse con él en privado".

En tanto, Telegraph indicó que el primogénito de la pareja bloqueó a su madre -y al resto de la familia- de redes sociales tras darle "Me gusta" a uno de sus posteos, incumpliendo el acuerdo al que habían llegado.

Además, el portal destacó la preocupación del exfutbolista y la integrante de Spice Girls por el nulo interés de comunicación de parte de su retoño mayor. No obstante, señalaron que si bien, el panorama parece complejo, los Beckham podrían reconciliarse en un futuro.

La disputa entre la famosa familia habría iniciado en 2022, cuando Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, decidió rechazar la propuesta de llevar un diseño de su suegra en su boda. En tanto, otras fuentes señalan que Kim Turnbull, novia de Romeo Beckham, estuvo involucrada en el quiebre familiar.