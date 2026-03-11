"Ellos me echaron": Disley Ramos arremete contra su exgrupo de humor "Los Kbros"

La influencer Disley Ramos arremetió contra sus excompañeros del grupo humorístico "Los Kbros", el cual goza de gran popularidad en redes sociales.

Tras años de generar contenido cómico juntos, en 2025 Disley ingresó al programa "Top Chef VIP" y se produjo un quiebre que terminó con la salida de la modelo de este colectivo.

Meses después, Ramos brindó una entrevista a Revista Sarah en la que ahondó en la separación del grupo, señalando que "ellos me echaron".

Si bien descartó que el motivo haya sido una infidelidad, sí confirmó que sus compromisos televisivos produjeron un conflicto con la agenda de proyectos de "Los Kbros".

"Discutíamos y discutíamos harto, pero yo a un punto ya me aburrí también, como de eso. Y no, no querían que participaran en tele y pasaron unas situaciones como más complicadas al final con ellos. Pero a mi me gustaba mucho lo que hacía con ellos y los sigo encontrando muy talentosos", señaló Disley Ramos.

La versión de "Los Kbros"

En redes sociales el colectivo "Los Kbros" salió a contrastar la versión de su excompañera y confirmaron que el quiebre se produjo por la incursión de Ramos en la pantalla chica.

"Primero le llegó la oferta a la Pauli (la otra mujer que integra el grupo) y le dijimos que no era una buena idea porque estábamos haciendo nuestra tercera película. Una semana después contactaron a la Disley y ella aceptó sin consultarlo con nosotros", explicaron los comediantes.

Además indicaron que Disley Ramos les había prometido que, si ganaba "Top Chef VIP", donaría la mitad del dinero para el proyecto "Los Kbros". "Pero cuando llegó a la final nos dijo 'no pensé que eso era de verdad'", concluyeron.