En silla de ruedas: Bastián Paz reapareció en redes sociales

El excomediante Bastián Paz, en el 2013 se presentó en el Festival de Viña del Mar, sorprendió al reaparecer en silla de ruedas en un registro viralizado en redes sociales.

La figura de "Coliseo Romano" protagonizó un video junto a Caraco Duende, cantante de música urbana y personaje del Torneo de Cell, donde envía un saludo sin perder su encanto.

Paz se encuentra aquejado de varias enfermedades que han ido deteriorando su calidad de vida, siendo lo más complejo el síndrome cerebeloso, una patología degenerativa que afecta directamente al cerebelo, produciendo pérdida de movilidad en los pacientes.

De hecho, hace casi 10 años que no puede desplazarse de manera independiente.

En 2024, envió un video al periodista Luis Sandoval para actualizar su estado de salud, pedir ayuda y expresar su deseo de volver al Festival de Viña del Mar.