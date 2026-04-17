"Eras un aporte": JC Rodríguez envía inesperado mensaje a Merino tras su salida de La Moneda

El periodista Julio César Rodríguez envió un inesperado mensaje a Daniel Merino, productor de Bizarro, tras su salida de La Moneda, donde estaba a cargo de la programación y producción de Presidencia.

Durante su podcast "Por qué tenía que decirlo", que conduce junto a José Antonio Neme, el comunicador se refirió al productor ejecutivo y lamentó su salida, dedicándole palabras de reconocimiento pese a la tensa relación que ambos han mantenido en el tiempo.

"A pesar de que nuestra relación ha sido hasta acá entre mala y peor, quiero decirte que eras un aporte para el presidente, que eras un aporte para el país desde tu vereda", expresó Rodríguez.

"Creo que eres un tipo que sabe de lo que habla, que maneja un área que no es fácil, que es compleja", agregó el animador, destacando la experiencia de Merino en el mundo del espectáculo y la producción.

En esa línea, insistió en su punto, señalando que "más allá de las diferencias personales que podamos tener, uno también tiene que ser justo en reconocer cuando alguien aporta", reforzando su postura respecto a la salida del productor.

Cabe recordar que Rodríguez había cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión de Merino, particularmente en su rol vinculado al Festival de Viña del Mar, donde incluso protagonizaron tensos intercambios mediáticos