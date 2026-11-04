"Es inviable": Revelan los motivos que complicarían la venta de la casa de Mauricio Pinilla en Chicureo

La casa de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, ubicada en el sector de Chicureo, continúa enfrentando dificultades para concretar su venta, en medio del proceso de liquidación de bienes del exfutbolista.

En el programa "Bombastic" de Cecilia Gutiérrez, el invitado Nelson Beltrán, conocido como "El Colombiano", entregó detalles sobre las características de la propiedad y relató una conversación que habría sostenido con el arquitecto a cargo de su construcción.

"Yo estuve en un carrete, hace mucho tiempo, y me encontré con el arquitecto de esa casa. Me dice que es una casa tan tirada de las mechas que para calefaccionares se tenía que tener como una habitación especial con máquinas con motores, con generadores, porque era inviable", contó.

En esa misma línea, sostuvo que "no es una casa social, no es una casa para vivir. Es una casa museo con volúmenes los cuales hacen imposible comercialmente a menos que no te falte dinero", agregando que para mantener una temperatura adecuada se necesitarían "dos o tres estufas más calefacción central".

Beltrán también apuntó a los gastos asociados al mantenimiento de los espacios exteriores: "Y el montón de agua que se gasta para tener el jardín verde. Además, hacerse el aseo a eso, mínimo dos personas".

La propiedad fue incorporada al proceso de liquidación de bienes de Pinilla y su último remate, programado para el 28 de octubre con una postura mínima de 22.000 UF, equivalente a cerca de $907 millones, correspondía al cuarto intento por concretar su venta desde abril.