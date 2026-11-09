Esposa de Russell Brand lo defendió tras condena por violación: "Un marido considerado e increíble"

Laura Gallacher, esposa de Russell Brand, salió en defensa del actor y comediante británico tras ser condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Tras conocer la sentencia, Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo siete años antes de acceder a la prisión condicional.

Gallacher ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio contra su marido y siempre ha defendido su inocencia. En su turno en el estrado, reconoció que fue un hombre muy promiscuo -al menos antes de su matrimonio- y dijo que ahora era "un padre atento, cariñoso y maravilloso", además de "un marido considerado e increíble".

Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, estableció la condena después de que el actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos, calificándolo de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades que afronta ahora su familia por ser padre de tres hijos.

Al comunicar la sentencia, el juez no mencionó la identidad de las víctimas y dejó claro que éstas tienen derecho al anonimato de por vida. De hecho, el nombre de ellas no ha sido mencionado en todo el proceso.