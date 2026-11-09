Caso Rabat: Kast pide unidad, pero persisten críticas en el oficialismo

El llamado del Gobierno a la unidad tras ratificar la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, no ha cerrado las críticas internas en el oficialismo, donde persisten los cuestionamientos al manejo político del caso.

Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast posó para una fotografía junto al ministro y dirigentes oficialistas. En el comité político, el Mandatario insistió en que ya tomó la decisión de mantener a Rabat y que esperaba que fuera respetada al interior de la coalición.

"Más allá de los debates que podamos tener en distintas áreas, hoy día hay una urgencia social que el Gobierno aborda con responsabilidad", afirmó.

Ossandón pide una respuesta política

Una de las voces críticas es la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, quien sostuvo que "como este es un tema político se tiene que resolver desde el punto de vista político y desde este punto de vista no hemos visto ninguna toma de decisión por parte del Gobierno".

La parlamentaria reconoció que corresponde al Presidente decidir la continuidad de sus ministros, pero cuestionó que la respuesta se concentre en medidas legislativas y advirtió que el costo de la controversia se ha extendido a todo el oficialismo.

"En este minuto es todo el sector que se está viendo arrastrado y que estamos dando explicaciones todo el día de este tema y eso lamentablemente es muy incómodo, muy injusto y creo que no corresponde, porque esto debería haberse cortado de cuajo desde un principio", expresó.

La postura del Mandatario fue respaldada por la diputada Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano (PSC), quien llamó a seguir adelante tras la decisión presidencial.

"El Presidente ya lo ha dicho también en varias oportunidades, ya se asumió que esto fue un gravísimo error y en ese contexto yo creo que hay que seguir avanzando", sostuvo.

La parlamentaria distinguió entre plantear diferencias en las reuniones del oficialismo y cuestionar la conducción del Gobierno.

"En el comité político uno plantea los puntos, pero otra cosa es cuestionar la conducción del Ejecutivo. Ahí yo no lo comparto, porque uno puede perfectamente en estos espacios plantear los puntos", señaló.