"Están hablando tonteras": Mauricio Pinilla desmiente deuda por pensión de alimentos

Mauricio Pinilla respondió a las versiones que durante los últimos días apuntaron a una supuesta deuda por pensión de alimentos con Gissella Gallardo, madre de sus hijos.

La situación surgió luego de que Michael Roldán asegurara en "Sígueme" que el exfutbolista tendría tres meses pendientes, cifra que según el periodista alcanzaría los $16.982.902.

Ante la repercusión de estos dichos, el exdelantero utilizó sus redes sociales para referirse al tema y cuestionó a quienes estaban difundiendo la información. "Y los que están hablando tonteras… ya se los aclaré por interno y no entendieron", escribió.

La aclaración de Pinilla

En su mensaje, el exseleccionado nacional explicó que actualmente se encuentra a la espera de una resolución judicial, asegurando que será el tribunal el que determine cuál será la pensión correspondiente.

"Les quiero aclarar solamente que el tribunal está a cargo de decidir cuál va a ser la pensión correspondiente para que, como es normal, y yo soy el hombre más responsable, voy a cumplir con lo que tenga que hacerse y pagar", señaló.

Asimismo, el exdeportista aseguró que, desde su perspectiva, todavía no existe una pensión definitiva establecida por la justicia. "No hay una pensión dictaminada, así que estamos esperando que el tribunal decida. El tribunal decide y se paga lo que corresponde, siempre lo he hecho y siempre lo haré", afirmó.

Finalmente, el comunicador se refirió a sus hijos y buscó entregar tranquilidad respecto de su situación. "Nunca le va a faltar nada a mis hijos, así que no se preocupen", cerró.