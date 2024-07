Ex chico reality es investigado por estafa a más de 40 personas

Cristóbal Romero, ex integrante del docureality "Perla" de Canal 13, está siendo investigado por la Fiscalía debido a una posible estafa por más de 200 millones de pesos.

De acuerdo a un reportaje de T13, Romero es acusado por unas 40 víctimas de estafar por un cifra cercana a los 200 millones de pesos, por lo que es investigado por la Fiscalía Metropolitana Occidente tras una querella presentada en su contra.

La primera acusación en su contra se conoció a mediados de 2023 y ahora se sumaron más denuncias hacia Romero, quien habría realizado la estafa a través de una aplicación llamada Social Money, un fondo de inversiones que promocionó a través de sus redes sociales el año pasado, en la que habría defraudado a las personas tras la promesa de invertir bajo los métodos que enseña en sus plataformas.

En el reportaje, Romero aseguró que "ustedes creen que yo manejaba todo eso, eso no es real (...) de hecho los que manejaban el fondo me dijeron a mí 'mira te podemos pagar comisiones si tu promocionas esto', entonces yo no soy dueño al 100% de la página".

Sin embargo, se mostró que Romero no solo promocionó la plataforma sino que aparece que el fondo de inversión estaba asociado a su cuenta corriente. "Yo acá tengo mucha culpa, yo me metí con ellos, yo acepté ese trato. Yo como influencer fue 'mira yo lo promocionó' por lo que tengo culpa de eso", declaró.