Fernando Solabarrieta sobre detención de Ivette Vergara: "Ella cometió un error"

El periodista Fernando Solabarrieta rompió el silencio y se refirió al arresto de su esposa, Ivette Vergara, por conducción temeraría.

Durante la emisión de "Sin Filtros" este lunes, el animador afirmó que su familia se encontraba "afectada" por la situación de la comunicadora, quien fue sorprendida al volante a una velocidad de cerca de 160 kilómetros por hora.

"Es un momento un tanto difícil, por todo lo que ha ocurrido con mi mujer (...) Estamos afectados con mi familia, ella cometió un error, lo reconoce, lamentable error. Va a acatar todo lo que la justicia indique, es la postura de nuestra familia. Me siento responsable de no estar con ella, en una suerte de contención", declaró.

Bajo esta línea, el periodista deportivo explicó que decidió cumplir con sus compromisos laborales y que, de todas formas, busca acompañar a Vergara en el proceso.

"Estoy dando la cara, yo desearía estar con ella, porque ella ha estado siempre conmigo. La única sensación que sentimos como familia es reconocer un error y ser parte de lo que la justicia diga", señaló.

Finalmente, Solabarrieta admitió: "Estoy afectado, es cierto, pero entero, como está ella también. Gracias a la gente de producción... vengo llegando recién, ha sido un día difícil para mí", cerró.