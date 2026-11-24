Este martes 24 de noviembre se realizará en Puerto Rico la final del concurso Miss Universo 2026 con la chilena Dominga López como una de las participantes.

Este fin de semana la modelo deslumbró con un traje inspirado la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar y desfiló en traje de baño. Su desempeño la ubicó como una de las favoritas para avanzar en la final del concurso de belleza.

Durante la gala se anunciará un primer corte de 30 semifinalistas, luego se reducirá a 12 tras el desfile en traje de baño, posteriormente a 5 después del traje de gala y finalmente quedarán 3 finalistas para la pregunta decisiva.

La mexicana Fátima Bosch entregará su corona ganada en 2025 y la ganadora será coronada en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

¿Dónde y a qué hora ver?

La ceremonia comenzará a las 21:00 horas de Chile y se podrá ver en televisión abierta a través de la señal de Mega y sus plataformas digitales.

La final de Miss Universo 2026 también podrá sintonizarse en el Canal 3 de Zapping y la señal oficial del concurso en Youtube.