La modelo Dominga López participó este fin de semana de una serie de competencias en el Miss Universo 2026, donde deslumbró usando inspirado en el Festival de Viña del Mar.

La chilena desfiló con un traje plateado que tenía forma de gaviota y que buscaba tributar a la preciada Gaviota de Platino. Para su paso por la pasarela, López recibió de manos de la alcaldesa Macarena Ripamonti el galardón oficial del certamen.

"Hace un año pisé la Quinta Vergara para presentarme en el Festival de la Canción de Viña del Mar por primera vez y mi vida cambió para siempre. Volví a conectar con mi niña interior y me di cuenta de que el escenario siempre fue el lugar para mí", relató Dominga López en sus redes sociales.

Posteriormente la representante nacional fue parte del tradicional desfile en traje de baño. Hasta allí llegó con un bikini color azul marino y una vistoza capa blanca.

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este 24 de noviembre.