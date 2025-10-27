Flor de Rap explicó su reciente detención: "Soy usuaria legítima del vehículo"

La cantante Flor de Rap salió a explicar su situación tras haber sido detenida este fin de semana por ir a bordo de un vehículo con encargo por robo.

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de la rapera emitió un comunicado donde confirmó el motivo de la detención y enfatizó que "la artista desconocía completamente dicha situación (el estado del auto) y que colaboró en todo momento con las autoridades".

"Durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona", agrega el comunicado.

Según su versión, la persona de iniciales C.A.P.C. que figura como dueño del automóvil fue quien "realizó la denuncia de encargo por robo recientemente, lo que nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, el cual originó el procedimiento policial" (sic).

En ese sentido recalcaron que "Flor de Rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido".