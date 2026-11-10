Delegado Codina no descartó "aplicar la ley con fuerza" ante paro de camioneros

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, llegó hasta el kilómetro 12 de la Ruta 68 donde los gremios de camioneros mantienen paralizado el tránsito en reclamo por el alza de los combustibles, y pese a su disposición para escucharlos, no descartó "aplicar la ley con fuerza".

"Entiendo que estamos en este punto observando una situación que tiene carácter nacional, no podemos esconder el sol con un dedo, hay un problema internacional del precio de los combustibles que impacta a todos los países", señaló Codina ante las manifestaciones que se repiten en las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Biobío.

En esa línea, apuntó que "siempre voy a tener apertura al diálogo. (Pero) si hay que aplicar la ley con fuerza y requerir la participación de Carabineros para despejar la vía, no se descarta absolutamente nada".

"El Presidente ayer mostró una tremenda voluntad de abrir un espacio para contener el alza de ese precio internacional del petróleo", agregó.

Asimismo, Codina sostuvo que "más allá de las inquietudes que puedan plantear (camioneros) en los espacios de negociación, tenemos que facilitar la circulación de las personas. No podemos hacer pagar al resto de la población. Hay que respetar las garantías de quienes necesitan circular".

Camioneros piden conversar con el ministro De Grange

No obstante, pese a la llegada del delegado presidencial, los camioneros anunciaron que no abandonarán la movilización a menos que se presente el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y sus subsecretarios.

"Ya pedimos reunión con el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, en su momento. Con el subsecretario y no tuvimos respuesta. Queremos es que él venga acá porque queremos dialogar. El Mepco es muy importante, que vuelva, que se frenen las alzas", aseveró Manuel Bernales, dirigente de los camioneros.

Igualmente, apuntó que "el delegado está preocupado de la seguridad, que nosotros le hemos entregado. No hay un bloqueo y la gente puede circular sin ningún problema".

Unos 30 camiones son los que están concentrados en la Ruta 68 y se espera que lleguen más, alcanzando unos 100 vehículos de carga. La paralización ha generado una gran congestión vehicular, por lo que Carabineros solicitó despejar la ruta por unos minutos para liberar la carretera.

En paralelo, cerca de 200 camiones llegaron hasta el kilómetro 442 de la Ruta 5, en la Región de Coquimbo, donde se han apostado en ambos costados de la ruta, imponiendo un tránsito parcial. Carabineros llegó hasta el lugar y curso 16 infracciones de tránsito.