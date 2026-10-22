Fran Maira alcanza acuerdo con familia de motociclista y viajará a Perú para grabar reality

Fran Maira llegó a un acuerdo reparatorio con la familia de Mayerson Zapata, el motociclista que resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito protagonizado por la cantante en febrero pasado en Lo Barnechea.

Según La Tercera, el pacto contempla una compensación económica para la víctima, aunque el monto de la indemnización no ha sido informado públicamente

De acuerdo con el citado medio, el acuerdo fue comunicado este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y deberá ser ratificado en una nueva audiencia fijada para el próximo martes 27 de octubre.

Fran Maira viajará a Perú para grabar reality

En paralelo, la justicia autorizó a la también cantante a salir del país para participar en las grabaciones de un reality en Perú, tras suspender la medida cautelar de arraigo nacional que pesaba en su contra.

"Estamos conformes con la decisión del tribunal de suspender las medidas cautelares, reconociendo la permanente disposición de Francisca a colaborar con el proceso", señaló a La Tercera su abogado, Gabriel Silva-Riesco.

La ratificación del acuerdo reparatorio será clave para definir el avance de la causa, luego de que la familia del motociclista presentara una querella contra Maira por cuasidelito de lesiones graves gravísimas