Fran Maira destrozó a la Guarén y la calificó de "mosquita muerta"

La influencer Fran Maira envió un durísimo mensaje contra la chica reality Valentina "La Guarén" Torres, con quien tuvo una amistad durante años.

Ese vínculo se rompió en 2023 tras la participación de Maira en "Gran Hermano", pero las diferencias entre ambas han sido foco de polémica en los últimos días gracias a la participación de Torres en "¿Volverías con tu ex? 2".

Allí, en medio de una conversación entre Austin Palao (ex de Fran Maira) y Nico Solabarrieta, "La Guarén" intervino y señaló que "no quiero hablar porque me van a meter entre medio a mi por el problema con esta otra".

¿Qué dijo Fran Maira de La Guarén?

Esta referencia generó la respuesta de Fran Maira, quien contestó este martes durante su participación en "Fiebre de Baile".

"Dedico mi canción 'Desleales' a todas esas amigas desleales. (Dedicada) A una rata inmunda, famosa. No es Mickey Mouse. Yo le deseo lo mejor, pero ahora que he visto un poco lo que me ha salido en TikTok, que no tiene nada que ver con este programa, en verdad estoy muy decepcionada de ella desde que salí del reality. Me enteré de muchas cosas que no me esperaba y me dolió", señaló.

"Pero es una mosquita muerta que finge un personaje, mientras yo soy lo que soy", agregó Maira.

Sobre su distanciamiento la también cantante detalló que "yo quería que ella brillara y le fuera bien. Soy la primera en querer que mis amigas brillen y subamos todas juntas, pero parece que ella no. Y cuando salió del reality en el que estaba, nunca más me habló y me hizo la desconocida".