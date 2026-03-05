Fran Maira responde a críticas tras peticiones de oración por víctima de accidente

La exchica reality y figura televisiva Fran Maira salió al paso de las críticas por sus últimos posteos, donde pide por la salud de Mayerson Zapata, víctima del accidente de tránsito que protagonizó la semana pasada.

A través de Instagram, la cantante urbana ha compartido una serie de imágenes religiosas, orando por la pronta recuperación del joven motorista, que resultó con graves lesiones tras la colisión.

"Oh Virgen Santísima Inmaculada, Belleza y Esplendor del Carmen. Madre del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad a quien viste tu santo escapulario, recurro a ti en este momento para pedirte por MAYERSON ZAPATA PARA QUE DIOS OBRE CON SU GLORIA DIVINA SU RECUPERACIÓN TOTAL", publicó en su perfil.

El descargo de Fran Maira

No obstante, el rostro de CHV fue duramente criticado por sus llamados a orar, haciendo que la joven decidiera referirse al tema.

"Por favor, nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer", lanzó.

Bajo esta línea, la ex "Gran Hermano" añadió: "La fe o creencia espiritual de cada uno es personal y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos. Por favor les pido que respeten eso".

Cabe recordar que, tras el accidente, Maira fue detenida y formalizada, donde quedó con firma mensual y arraigo nacional por cuasidelito de lesiones graves.