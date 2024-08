Francini Amaral confesó haber padecido un "extraño tipo de cáncer"

La bailarina Francini Amaral se sinceró sobre un complicado momento de su vida, cuando le diagnosticaron un extraño tipo de cáncer.

En conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa "Todo va a estar bien", la brasileña entregó detalles de esta enfermedad, cuyos primeros signos se manifestaron cuando le aparecieron varios lunares en el cuerpo.

"Yo en 2013 tuve un tipo medio raro de cáncer, entonces todos los años debo revisarme con mi dermatóloga, que es oncóloga", partió relatando. "Se manifiesta en las células T (linfocitos T), que se encargan de la protección de tu cuerpo (...) Se manifestó con manchitas blancas, como si tuviera micosis; como si fuera psoriasis", señaló.

En este contexto, la integrante de Axe Bahía añadió que, tras años de búsqueda, encontró a una doctora especialista en esta enfermedad, recibiendo un tratamiento que incluía ingresar a unas cámaras similares a las que utilizan en los solarium.

"La palabra cáncer es potente, pero lo primero que ella (su doctora) me dijo fue que el diagnóstico de vida no me iba a cambiar; si yo me cuidaba, estaba todo bien, y de por vida", expresó.

Finalmente, Amaral agregó que, en ese entonces, su mayor miedo fue "que mi cáncer si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia", sentenció.