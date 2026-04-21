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Tópicos: Magazine | Personajes

Francisco Reyes en picada contra Kast: "Llegó al poder con mentira y engaño"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor hizo un honesto análisis sobre el primer mes del actual gobierno.

Francisco Reyes en picada contra Kast:
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El actor Francisco Reyes cuestionó al presidente José Antonio Kast tras su primer mes en el gobierno. 

En conversación con el programa "Palabras sacan palabras" de Radio Futuro, el intérprete dio una honesta opinión sobre la situación actual del país y la gestión del actual jefe de Estado. 

"Cada gobierno que se instala es complejo. Hay gente con poca experiencia, creo yo (...) Estos son viejos con poca experiencia; los otros eran jóvenes con poca experiencia. Yo creo que hay que estar atentos, expectantes, ver lo que pasa", partió diciendo. 

Bajo esta línea, el artista afirmó que no confía en Kast, calificando sus primeras semanas en La Moneda como "un desastre". 

"Ciertamente, son retrocesos enormes (...) Este gobierno, y esto sí lo puedo decir, llegó al poder con la mentira y el engaño, en una campaña mentirosa y engañosa, utilizando la necesidad y la frustración de la gente", comentó. 

"Yo no confío en este gobierno. No confío en esta gente en general. No confío en esa posición política. Pero eso no me hace reaccionar virulentamente", sentenció Reyes, señalando que, de todas formas, hay que ver que pasará, "porque sí son capaces de solucionar, bueno, en buena hora".

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