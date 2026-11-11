Frankie Muniz fue hospitalizado de urgencia tras accidente en auto de carreras

El actor Frankie Muniz, conocido por protagonizar la serie "Malcolm in the Middle", fue hospitalizado luego de sufrir un accidente mientras conducía un auto de carreras en Estados Unidos.

El hecho ocurrió este miércoles 11 de noviembre en el circuito de Daytona International Speedway, en Florida, cuando el intérprete de 40 años participaba en una sesión de práctica previa al evento benéfico Proud to Honor Veterans Day Classic, según informó Entertainment Weekly.

A través de un comunicado, Ford Racing confirmó que el artista estuvo involucrado en un incidente mientras entrenaba para la competencia y señaló que fue trasladado a un centro médico local para ser evaluado.

"Está despierto y alerta", indicó la organización, que también señaló que entregará nuevas actualizaciones sobre su estado de salud cuando estén disponibles.

Debido al accidente, el actor no pudo participar en la carrera, en la que tenía previsto representar al equipo Air Force junto al piloto de NASCAR Austin Cindric, en una competencia que reuniría a 12 corredores de Ford.

Aunque alcanzó la fama mundial por interpretar a Malcolm en la popular sitcom "Malcolm in the Middle", Muniz comenzó a desarrollar una carrera como piloto profesional en 2006 y, desde entonces, ha participado en distintas competencias automovilísticas.