Couso no ve mérito para acusación constitucional contra Rabat ni la Corte Suprema

El abogado constitucionalista Javier Couso (DC) aseguró en Cooperativa que los antecedentes hasta ahora conocidos por la rebaja de condena a pederastas son insuficientes para sustentar la acusación constitucional -anunciada por la oposición- contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, así como la promovida por el Partido Nacional Libertario contra los integrantes de la Corte Suprema.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico de la Universidad Diego Portales (UDP) analizó la demora en la entrega, a la Comisión de Constitución del Senado, de los decretos que redujeron las penas a personas condenadas por violación de menores de edad, y el hecho de que éstos no llegaran a la Cámara, donde se prepara al libelo contra Rabat.

"El ministro ha estado jugando al gato y al ratón. El haber puesto tantos reparos y complicaciones para entregar documentos que, de haberse establecido una comisión especial investigadora, habrían tenido que ser enviados a la Cámara y (Rabat) habría estado obligado incluso a comparecer de nuevo hasta tres veces o incluso más si hay mayoría de la Cámara que lo hubiera pedido", explicó.

El profesor catalogó la estrategia del secretario de Estado como "maniobras, digamos, que están dentro de la legalidad, pero que son francamente irritantes y ponen un ambiente que no es no es bueno para él, porque ya estamos en una circunstancia compleja. Pero se estas cosas solo dilatan lo que va a ocurrir: se van a conocer"

Para Couso, "es un mal argumento que un poder del Estado le diga a otro que no le va a entregar información o se la va a entregar a cuentagotas porque hay que preocuparse de las víctimas, cuando hemos visto que hay filtraciones que han ocurrido desde ese mismo poder del Estado. En comisiones como la de Defensa se presenta información secreta y no se ha filtrado. Francamente, no entiendo la estrategia del ministro".

"Interpretación plausible"

El jurista señaló que, al firmar las rebajas de condena a pedófilos, el titular de Justicia se inclinó por una "interpretación tan plausible de la ley, que la propia Corte Suprema interpretó eso en el 90 por ciento de los casos (que analizó) en los últimos años".

"Todo ministro que aplica las leyes, las debe interpretar y había dos interpretaciones plausibles: una, es la de la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta hace unos meses atrás, que planteaba que la naturaleza de la rebaja de pena se vincula a la pena y, por lo tanto, no puede aplicarse retroactivamente a quienes habían cometido el crimen y habían sido condenados", apuntó.

"Y había otra, que era más reciente por parte de la Suprema, que es un mero beneficio administrativo que no crea derecho adquirido. Entonces, cuando un ministro tiene que ejecutar las leyes, y eso se hace típicamente mediante la dictación de decretos, tiene que interpretarla y era plausible esta interpretación de la ley", complementó el abogado.

En esa materia, el jurista desechó la pertinencia del argumento que atribuye a Rabat de "haber mentido cuando fue a exponer (una vez que estalló el escándalo) a una sesión especial de la Cámara, porque hay un principio de probidad que está en la Constitución, que plantea que todo funcionario público debe actuar siempre con probidad, en este caso con honestidad".

"Si se empieza a acusar a los ministros por decir inexactitudes en el debate político que se da al interior de la Cámara, vamos a llenarnos de acusaciones constitucionales", cuestionó.

El error de la oposición

El experto constitucionalista afirmó que la oposición "cometió un un error" al anunciar la AC contra Rabat, "porque todos los antecedentes que quiere habrían tenido que ser entregados en el acto por el ministro de Estado de haberse creado una comisión especial investigadora, toda la documentación habría estado a tiempo".

"Me parece prudente no acusar mientras no se tengan todos los antecedentes, sino habría sido una acusación a ciegas. Sabemos que hay ha habido acusaciones frívolas en los últimos 15, 20 años en Chile", agregó.

Finalmente, Couso planteó que actualmente, "con los antecedentes con que cuento ahora, no me parece que hayan antecedentes suficientes ni para acusar al ministro ni para acusar a los integrantes de la Corte Suprema, como ha anunciado otro grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario".

"Una acusación constitucional contra un ministro de Estado requiere distintas causales, pero las que imagino van a invocarse son haber infringido la Constitución, las leyes o haberla dejado sin ejecución", subrayó.

Pese a que el escenario "podría cambiar si es que se demostrara una teoría de que se ha se ha demorado tanto la entrega de antecedentes es porque se quiere ocultar quizás algo que no conocemos, no quiero especular, pero con los antecedentes que tengo hoy, a mi juicio no se configuran estas tres causales que son las que han trascendido".