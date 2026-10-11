Gabriel Prieto, actor de "Brujas" y "Loca Piel", muere a los 65 años

El actor Gabriel Prieto, reconocido por su trabajo en televisión y teatro, falleció a los 65 años.

El deceso del intérprete fue confirmado por ChileActores a través de redes sociales: "Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar".

"Gabriel fue un actor de teatro y televisión, además maestro de muchas generaciones de artistas en la Universidad Católica, su escuela. Gabriel Prieto pasará a la historia como uno de los fundadores de la compañía Teatro Aparte, un espacio que ha sido un aporte esencial para la escena artística chilena", destacaron en el posteo.

En su despedida, la organización también recordó una de las frases que el intérprete compartió tras superar un complejo episodio de salud en 2022, cuando señaló: "Tenemos que decirle a la gente que queremos que la queremos, no hay que perder tiempo".

La trayectoria de Gabriel Prieto y su lucha contra el COVID-19

A lo largo de su carrera, el actor participó en reconocidas producciones televisivas como "Los títeres,Loca piel,Brujas,Dama y obrero" y "Te doy la vida", además de series y comedias como "Loco por ti,La Nany" y "Casado con hijos". En paralelo, desarrolló una extensa trayectoria teatral como uno de los fundadores de Teatro Aparte y ejerció durante años como docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En 2022, Prieto enfrentó uno de los episodios más complejos de su vida tras contagiarse de COVID-19, cuadro que derivó en una falla multisistémica y lo mantuvo internado en estado grave en el Hospital Luis Tisné. El artista permaneció en coma inducido durante varias semanas y estuvo hospitalizado por cerca de cuatro meses, en un proceso que requirió posteriormente una extensa rehabilitación.

Tras recuperar la conciencia en octubre de ese año, el intérprete debió trabajar para recuperar parte de sus capacidades físicas y adaptarse nuevamente a su vida cotidiana. En entrevistas posteriores relató las dificultades que enfrentó durante ese período, marcado por la incertidumbre y el apoyo de sus seres queridos.

Luego de su recuperación, Prieto anunció su regreso a los escenarios con la obra "La Nona", retomando su trabajo teatral tras varios meses alejado de la actuación. Su retorno marcó una nueva etapa en su carrera, luego de una experiencia que él mismo describió como una segunda oportunidad de vida.

ChileActores despidió al intérprete destacando el cariño y la admiración que despertó entre sus compañeros, además de su aporte a la escena nacional. "Su legado ya es parte de nuestra historia", expresó la organización.