Gael García Bernal encaró a fan que lo grabó sin permiso

El actor mexicano Gael García Bernal protagonizó un tenso cruce con un fanático, que lo grabó sin permiso en un restaurante.

Al encontrarse comiendo junto a unos amigos en el local, el intérprete reconocido por "Y tu mamá también" y "Amores Perros" fue sorprendido por un hombre que se acercó a su mesa para saludarlo mientras lo grababa.

"Saludos, Gael. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte", le dice en el registro, ante lo cual el actor le pregunta: "¿Por qué me estás grabando?".

"Porque soy tu fan", respondió el hombre, justificándose en que "eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas, nada más te quería saludar".

Bernal insistió en varias oportunidades en que debía preguntarle antes si podía grabarlo y así no invadir su privacidad. "A la próxima, pregúntame antes (…) Te agradezco, pero, a la próxima, pregúntame", dijo, antes de despedirse del fan con un choque de puños, quien le pidió disculpas por no solicitar su permiso.

El registro se viralizó en redes sociales, donde algunos cuestionaron que el mexicano se haya molestado con un fanático que quería saludarlo, mientras otros usuarios destacaron el actuar del actor por poner límites al encontrarse en un instante cotidiano de su vida diaria fuera de los focos.