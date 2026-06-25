Gonzalo Feito tras anuncio de formalización por VIF: "Está todo bien"

Luego de que el Ministerio Público comunicara que Gonzalo Feito será formalizado por violencia intrafamiliar, el periodista rompió el silencio para agradecer las muestras de apoyo.

Al inicio de su programa "Próceres", el comunicador se dirigió a sus seguidores y al equipo del espacio de Porcel TV. "Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes, cariño, mis compañeros de trabajo; tengo un equipo que es un lujo, es un lujo de equipo humano", expresó.

Por su parte, la también conductora del programa Pamela Le Roy entregó su respaldo al exCQC, afirmando que está "rodeado de buenas vibras".

"Sí, estoy rodeado de buenas vibras, muy buena energía, así que darles las gracias a todos", respondió el animador, asegurando a su público que "está todo bien, no va a pasar nada, así que tranquilidad".

Cabe mencionar que el proceso judicial al que Feito se enfrenta -cuya audiencia está fijada para el próximo 1 de septiembre- ocurre luego de que su expareja lo denunciara por maltrato habitual, en el contexto de violencia intrafamiliar.