La polémica obra de teatro "El performer" de Gonzalo Valenzuela volverá a presentarse sobre las tablas con una extensa temporada Vitacura.

Se trata de ocho funciones en el escenario del Club Seven (Av. Vitacura 5480) entre el 27 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Entradas en Passline.

"Esta propuesta es un momento importante de mi historia... Todas las muertes, todos los resentimientos, la rabia, la tristeza... todo eso necesitaba salir, y la escritura fue el camino", señaló el actor sobre el nacimiento de esta obra.

¿Qué pasó con la obra?

El montaje es dirigido por Roberto Farías e hizo polémica en 2020 cuando sus funciones fueron canceladas ante la crítica que realizó la Red de Actrices Chilenas por las denuncias que existían contra el director.

Junto con cancelar las fechas, el Teatro Mori señaló en la época que "hemos sido parte de graves amenazas y censura artística".

Cinco años después, y durante una entrega de los Premios Caleuche, Gonzalo Valenzuela volvió a abordar el tema, irrumpió sobre el escenario y señaló que "recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir".

Meses después la obra finalmente debutó en mayo de 2025 en el mismo Teatro Mori.