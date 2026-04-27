Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras 8 meses de relación
Un cercano a la pareja aseguró que ya ha compartido la noticia con un "círculo reducido de amigos".
Un cercano a la pareja aseguró que ya ha compartido la noticia con un "círculo reducido de amigos".
El cantante Harry Styles se habría comprometido con la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de relación.
Según informó una fuente a la revista People, la pareja ya habría compartido la noticia de su compromiso con un "círculo reducido".
Además, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet ya ha mostrado su llamativo anillo con sus amigos.
Los rumores de compromiso entre el ganador del Grammy y la intérprete iniciaron hace algunas semanas, cuando ella apareció en público luciendo un gran anillo, dando pistas del nuevo paso en su relación.
En tanto, el romance entre Styles y Kravitz habría iniciado a mediados de 2025, siendo vistos en actitudes amorosas en lugares como Roma y Londres el pasado agosto.
En dicha ocasión, una fuente indicó que el exOne Direction estuvo acompañando a la actriz en la gira de promoción de su película "Caught Stealing".