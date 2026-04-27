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Tópicos: Magazine | Personajes

Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras 8 meses de relación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un cercano a la pareja aseguró que ya ha compartido la noticia con un "círculo reducido de amigos".

Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras 8 meses de relación
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El cantante Harry Styles se habría comprometido con la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de relación. 

Según informó una fuente a la revista People, la pareja ya habría compartido la noticia de su compromiso con un "círculo reducido".

Además, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet ya ha mostrado su llamativo anillo con sus amigos. 

Los rumores de compromiso entre el ganador del Grammy y la intérprete iniciaron hace algunas semanas, cuando ella apareció en público luciendo un gran anillo, dando pistas del nuevo paso en su relación. 

En tanto, el romance entre Styles y Kravitz habría iniciado a mediados de 2025, siendo vistos en actitudes amorosas en lugares como Roma y Londres el pasado agosto. 

En dicha ocasión, una fuente indicó que el exOne Direction estuvo acompañando a la actriz en la gira de promoción de su película "Caught Stealing".

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