Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras 8 meses de relación

El cantante Harry Styles se habría comprometido con la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de relación.

Según informó una fuente a la revista People, la pareja ya habría compartido la noticia de su compromiso con un "círculo reducido".

Además, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet ya ha mostrado su llamativo anillo con sus amigos.

Los rumores de compromiso entre el ganador del Grammy y la intérprete iniciaron hace algunas semanas, cuando ella apareció en público luciendo un gran anillo, dando pistas del nuevo paso en su relación.

En tanto, el romance entre Styles y Kravitz habría iniciado a mediados de 2025, siendo vistos en actitudes amorosas en lugares como Roma y Londres el pasado agosto.

En dicha ocasión, una fuente indicó que el exOne Direction estuvo acompañando a la actriz en la gira de promoción de su película "Caught Stealing".