Hermana de Felipe Camiroaga lo recuerda en su cumpleaños 60

A 15 años de su muerte en el accidente aéreo de Juan Fernández, Paola Bontempi, hermana de Felipe Camiroaga, homenajeó al animador en el día en que habría cumplido 60 años.

"Hoy cumplirías 60 años, Feli. Hoy te celebro. Celebro tu vida, tu manera de estar en el mundo, tu fuerza, tu alegría, tu forma de querer", escribió la actriz española en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía familiar.

En el posteo, la intérprete también recordó que su hermano nació en 1966, año correspondiente al Caballo de Fuego en el horóscopo chino, una coincidencia que vuelve a repetirse durante este 2026.

"Eras Caballo de Fuego, y quizá por eso había en ti algo indomable, algo lleno de vida y de luz que todavía hoy permanece", expresó.

En su mensaje, también se refirió a la ausencia del animador: "Hay ausencias a las que uno no se acostumbra, pero también hay presencias que el tiempo no consigue borrar", señaló.

Finalmente, Bontempi cerró la publicación con un último saludo para su hermano: "Feliz cumpleaños, Feli. Dondequiera que estés, que nunca te falten flores".