Hija de Américo arremete contra los medios para defender al cantante: "Farándula sucia"

Dayane Vega, hija de Américo, arremetió contra los medios para defender a su padre, quien se encuentra en el ojo del huracán tras su polémica ruptura con Yamila Reyna.

A través de su cuenta de Instagram, la joven desmintió a Pablo Candia, que aseguró en "Plan Perfecto" (CHV) que el cantante había llegado a la sala de urgencias de una clínica capitalina.

"Mi papá no está en urgencias. El nivel 'periodístico' en este país cada vez más bajo", escribió en un posteo. Asimismo, aprovechó para agradecer "a quienes se preocupan genuinamente" por el artista.

Posteriormente, la audiovisual compartió otra historia para lanzarse sin tapujos contra la farándula: "Tampoco me nombren en sus programas rancios. Jamás en la vida diría algo en contra de alguien que amo así, vendiendo mi paz y la de mi familia", expresó.

Finalmente, Vega amenazó con demandar a quienes se atrevan a nombrarla en televisión: "Es 2026, es bien sencillo saber la fuente de una injuria en televisión (...) Si hay algo que me han regalado mis papás siempre es la chance de hablar con ellos de frente, no necesito su farándula sucia de por medio", sentenció.

Las declaraciones de Dayane se desmarcan completamente de los dichos de Mabel Vega, su hermana mayor, quien se encuentra distanciada del exponente de la cumbia.

"Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar (...) Espero que, después de su inocencia, si es que la hubiese, asuma cada consecuencia marcada por esto", publicó la primogénita del músico en su perfil privado de Instagram, según Patricio Sotomayor.