Hija de Vale Saini y Sebastián Ramírez se postuló a Miss 17: recibió apoyo de figuras del espectáculo

Matilda Ignacia Ramírez Saini, hija de la actriz Vale Saini y del exchico reality Sebastián Ramírez, sorprendió al convertirse en una de las candidatas de Miss 17 por la comuna de La Reina, en el regreso del recordado certamen juvenil.

La participación de la joven fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del concurso, donde compartieron fotografías acompañadas de una presentación personal en la que dio a conocer algunos de sus intereses.

"Me gusta viajar y conocer nuevos lugares, soy leal y me gusta ver felices a las personas que más quiero", expresó Matilda, quien también manifestó su entusiasmo por sumarse a esta nueva etapa del certamen.

Las figuras del espectáculo que apoyaron a Matilda

La publicación recibió comentarios de apoyo de distintas figuras del espectáculo nacional. Una de ellas fue Mayte Rodríguez, quien le dedicó un mensaje en el que destacó sus cualidades: "Miss 17 de toda la vida. Preciosa Mati, corazón de oro, brillas. A jugar a pasarlo bien y con el amor que siempre entregas", escribió.

A las muestras de cariño también se sumaron Rosario Bravo y Vale Roth, quienes reaccionaron a la publicación de la candidata, que recibió el respaldo de distintas figuras del espectáculo en este nuevo desafío.

El mensaje de Vale Saini a su hija

Por su parte, su madre, Vale Saini, expresó públicamente su orgullo por este paso y llamó a sus seguidores a acompañar a la joven durante su participación.

"Amigos hermosos, mi Mati se atrevió y dio este paso muuuuuy bonito de amor propio y de darle con todo!!!!!", escribió la actriz, quien también agradeció el apoyo que puedan brindarle a su hija en esta experiencia.