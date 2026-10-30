Hijo de Mauricio Flores fue detenido por tráfico de drogas

Danko Flores Cid, uno de los hijos del reconocido comediante Mauricio Flores, fue detenido en el norte del país por el delito de tráfico de drogas.

Según confirmó Cooperativa, el hombre se trasladaba en una camioneta desde la Región de Tarapacá hacia Santiago portando un total de 18 kilos de droga.

Flores Cid fue sorprendido por personal de aduana, quienes a través de un escáner pudieron detectar la sustancia en el tablero del vehículo.

El hombre fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte y quedó en prisión preventiva. Además se decretó un plazo de 120 días para la investigación.

Danko Flores es el segundo hijo de Mauricio Flores.