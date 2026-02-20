Hollywood despide al actor Eric Dane: creadores de "Euphoria" y "Grey's Anatomy" lo homenajearon

Durante las últimas horas, actores, directores y otras figuras de Hollywood rindieron homenaje al actor Eric Dane, conocido por sus participaciones en "Euphoria" y "Grey's Anatomy", fallecido este jueves a los 53 años a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

"La liga de fútbol 'fantasy' de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", escribió en redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada de fútbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", dijo por su parte Sam Levinson, el creador de "Euphoria", en un comunicado difundido por diversos medios.

Las cuentas oficiales de esta serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de 'Euphoria'. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil", se lee en el mensaje emitido por la popular serie en Instagram, reposteado por HBO Max.

Los papeles más destacados de Dane, diagnosticado con ELA en 2025, fueron como el cirujano plástico Mark Sloan -alias McSteamy- en "Grey's Anatomy", el padre bisexual de Jacob Elordi en "Euphoria" y el oficial al mando Tom Chandler en "The Last Ship".

"Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha -argumenta-. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", destacaron sus cercanos en un comunicado.

Grey's Anatomy dice adiós al Dr. Sloan

Compañeros de "Grey's Anatomy" como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) compartieron sus condolencias, mientras que el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un vídeo del Dane hablando sobre su enfermedad.

Por su parte, Shonda Rhimes, creadora del drama médico, escribió: "Eric Dane fue un querido miembro de Shondaland y la familia Grey's Anatomy. Realmente fue un talentoso actor cuya interpretación del Dr. Mark Sloan dejó una huella imborrable en la serie y en el público".

La actriz Alyssa Milano, que trabajó junto a Dane en "Charmed", compartió un sentido homenaje al actor: "No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".

Michael Grassi creador de "Brilliant Minds", la serie en que el actor hizo uno de sus últimos papeles, en el que encarnaba a un bombero con ELA, dijo que trabajar con Dane fue "el mayor honor de mi carrera"

"Eric fue un ícono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente".

En tanto, Jensen Ackles, que trabajó con el artista en "Countdown", uno de sus últimos proyectos, compartió algunas postales con su colega, escribiendo: "Descansa en paz mi hermano. Te veré en el camino".