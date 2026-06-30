Incluso es una rockstar: Miley Cyrus presenta su propia muñeca Barbie

La cantante Miley Cyrus suma un nuevo hito a su carrera con el lanzamiento de su propia muñeca Barbie.

La figura que homenajea a la ganadora del Grammy -que luce pantalones negros ajustados, una chaqueta de cuero, tacones y un micrófono como accesorio principal- forma parte de la línea Barbie Signature de Mattel, una colección de edición especial dedicada a artistas y personalidades de la cultura pop.

"Barbie representa un sueño personal mío. Ella es algo que nunca superaré mientras evoluciona conmigo. Cuando era pequeña, le trencé el pelo y le cambié la ropa. Como adulta, atesoro mi colección y nunca la saco de la caja", escribió la intérprete de "Hannah Montana" en su cuenta de Instagram.

Bajo esta línea, la estrella pop añadió: "Sostener a mi Barbie en mis manos es como si realmente completara el círculo. Ahora tienen un pedacito de mí y cada vez que la abracen, espero que recuerden que los estoy apoyando para que persigan sus propios sueños también".

¿Llegará a Chile?

La Barbie de Miley Cyrus -que el pasado mayo recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood- salió a la venta este martes 30 de junio y está disponible a través del sitio oficial de Mattel, Amazon, entre otras plataformas.

En tanto, se desconoce si la edición especial de la muñeca llegará a Chile.