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Tópicos: Magazine | Personajes

Incluso es una rockstar: Miley Cyrus presenta su propia muñeca Barbie

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante, que recibió hace poco una estrella en el Paseo de la Fama, suma otro hito a su carrera.

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La cantante Miley Cyrus suma un nuevo hito a su carrera con el lanzamiento de su propia muñeca Barbie. 

La figura que homenajea a la ganadora del Grammy -que luce pantalones negros ajustados, una chaqueta de cuero, tacones y un micrófono como accesorio principal- forma parte de la línea Barbie Signature de Mattel, una colección de edición especial dedicada a artistas y personalidades de la cultura pop. 

"Barbie representa un sueño personal mío. Ella es algo que nunca superaré mientras evoluciona conmigo. Cuando era pequeña, le trencé el pelo y le cambié la ropa. Como adulta, atesoro mi colección y nunca la saco de la caja", escribió la intérprete de "Hannah Montana" en su cuenta de Instagram.

Bajo esta línea, la estrella pop añadió: "Sostener a mi Barbie en mis manos es como si realmente completara el círculo. Ahora tienen un pedacito de mí y cada vez que la abracen, espero que recuerden que los estoy apoyando para que persigan sus propios sueños también".

¿Llegará a Chile?

La Barbie de Miley Cyrus -que el pasado mayo recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood- salió a la venta este martes 30 de junio y está disponible a través del sitio oficial de Mattel, Amazon, entre otras plataformas. 

En tanto, se desconoce si la edición especial de la muñeca llegará a Chile. 

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