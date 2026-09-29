Fernando Solabarrieta aborda rumor de despido: "Hubo una discusión de 30 segundos"

El periodista Fernando Solabarrieta volvió a estar en el centro de la polémica luego de que circulara una versión sobre un supuesto despido de Radio La Metro, donde conduce el programa "Marca Personal.

Según reveló el periodista Pablo Candia, la desvinculación se habría dado después de que el relator deportivo llegara tarde y con hálito alcohólico a conducir su programa, teniendo una fuerte discusión con el gerente de la estación. Incluso, fuentes señalaban que el relator deportivo habría "pateado" una puerta del estudio.

Sin embargo, el relator deportivo se contactó con el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión para entregar su versión de los hechos, indicando que no fue despedido, sino que él decidió no salir al aire tras sostener un fuerte intercambio verbal con un ejecutivo.

"Cuando tengo una discusión, ustedes me conocen, ¿les calza con mi personaje que yo salga pateando puertas y haciendo un escándalo? Eso es absolutamente falso", afirmó.

Bajo esta línea, el esposo de Ivette Vergara aclaró que no estaba en malas condiciones: "Es mentira que no llegué en condiciones. Estaba bien. Hay una discusión que dura 30 segundos. Me enojo y cuando discuto con un hombre puedo terminar en puteadas", declaró.

Solabarrieta se sincera sobre la rehabilitación

Durante la conversación, el periodista también se refirió a su proceso personal y a los distintos intentos que ha realizado para superar sus problemas con el alcohol.

"Si hay algo que no me pueden reprochar es que me he hecho cargo de esto y lo he intentado. Llevo más de 20 años de terapia, estuve cuatro meses internado en México", señaló.

En esa línea, contó que continúa buscando alternativas para enfrentar esta situación y que encontró un nuevo tratamiento que calificó como "súper innovador". "A mí no me ha resultado nada", reconoció.

El momento más emotivo ocurrió cuando los panelistas del programa manifestaron su apoyo, instancia en la que el conductor de "Sin Filtros" se quebró y aseguró: "Lo que me acabas de decir es súper relevante, es frustrante no poder verlo, no poder sentirlo".

Finalmente, Solabarrieta habló sobre su necesidad de sentirse querido y afirmó: "Voy por mi vida buscando cariño", vinculando esta sensación con la forma en que fue educado y con la idea de que debía hacer bien las cosas para recibir afecto.