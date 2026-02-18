Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El protagonista de "Dawson's Creek" falleció el pasado 11 de febrero a raíz de un cáncer colorrectal.

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel en "Dawson's Creek", y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia "simple, hermosa y conmovedora".

El intérprete -que murió el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer colorrectal- se casó con Kimberly Van Der Beek por primera vez en 2010 en Tel Aviv y tienen seis hijos juntos.

"Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama", señaló Kimberly a la revista People.

Varios familiares y amigos estuvieron presentes en persona, mientras que otros siguieron la ceremonia por video llamada Además, durante el acto, el músico Poranguí, amigo de la pareja, interpretó varias piezas, incluyendo "Somewhere Over the Rainbow" al final de la ceremonia.

La familia del actor inició una recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, que se enfrenta a una situación crítica por el coste del tratamiento del actor.

La iniciativa ha recaudado actualmente 2,8 millones de dólares y entre sus donantes figuras personalidades de Hollywood como Steven Spielberg, Zoe Saldaña, el director de "Wicked" Jon M. Chu, Derek Hough, Busy Philipps o Jenna Dewan, entre otros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada