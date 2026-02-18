James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel en "Dawson's Creek", y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia "simple, hermosa y conmovedora".

El intérprete -que murió el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer colorrectal- se casó con Kimberly Van Der Beek por primera vez en 2010 en Tel Aviv y tienen seis hijos juntos.

"Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama", señaló Kimberly a la revista People.

Varios familiares y amigos estuvieron presentes en persona, mientras que otros siguieron la ceremonia por video llamada Además, durante el acto, el músico Poranguí, amigo de la pareja, interpretó varias piezas, incluyendo "Somewhere Over the Rainbow" al final de la ceremonia.

La familia del actor inició una recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, que se enfrenta a una situación crítica por el coste del tratamiento del actor.

La iniciativa ha recaudado actualmente 2,8 millones de dólares y entre sus donantes figuras personalidades de Hollywood como Steven Spielberg, Zoe Saldaña, el director de "Wicked" Jon M. Chu, Derek Hough, Busy Philipps o Jenna Dewan, entre otros.