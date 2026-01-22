Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Javiera Contador revela que padece cáncer y que se someterá a cirugía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz aseguró que su enfermedad se encuentra controlada.

Javiera Contador revela que padece cáncer y que se someterá a cirugía
La actriz Javiera Contador reveló que padece un cáncer de tiroides y que se encuentra en tratamiento para superar la enfermedad.

Contador dio a conocer la noticia a través de la promoción de "Demasiada información", su nuevo podcast junto a Virginia DeMaría, el cual debutará este jueves a las 21:00 horas.

Allí la intérprete contará de su enfermedad, la cual asegura "está bien controlada". Además detallará que se tendrá que someter a una cirugía por el cáncer.

