Javiera Contador revela que padece cáncer y que se someterá a cirugía

La actriz Javiera Contador reveló que padece un cáncer de tiroides y que se encuentra en tratamiento para superar la enfermedad.

Contador dio a conocer la noticia a través de la promoción de "Demasiada información", su nuevo podcast junto a Virginia DeMaría, el cual debutará este jueves a las 21:00 horas.

Allí la intérprete contará de su enfermedad, la cual asegura "está bien controlada". Además detallará que se tendrá que someter a una cirugía por el cáncer.