Javiera Contador sobre su diagnóstico de cáncer: "La palabra da mucho miedo"

La actriz Javiera Contador reveló que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, información que dio a conocer públicamente al abordar su estado de salud y el proceso médico que deberá enfrentar en los próximos meses.

En el podcast "Demasiada Información", que conduce con Virginia Demaria, explicó que el diagnóstico llegó tras una serie de exámenes: "Tengo cáncer a la tiroides", señaló, agregando que se trata de una enfermedad frecuente y con buen pronóstico, aunque igualmente requiere tratamiento y cirugía.

Bajo esta línea, la intérprete detalló que deberá someterse a una intervención quirúrgica y que se encuentra acompañada por un equipo médico especializado. "Siempre hay riesgo en estas operaciones, sobre todo con la cuerda vocal", comentó, destacando que confía en los profesionales que llevan su caso.

También explicó que existe la posibilidad de optar por un procedimiento menos invasivo. "Me dijeron que me van a someter a comité, y si todo sale bien, no me queda el tajo en el cuello", señaló, refiriéndose a una técnica alternativa que evalúan sus médicos.

Respecto al impacto personal del diagnóstico, la protagonista de "Casado con Hijos" reconoció que el momento fue complejo, especialmente por su familia. "Uno que tiene hijos chicos se asusta", afirmó, señalando que el miedo fue parte del proceso inicial.

"La palabra cáncer da mucho miedo", agregó Contador, quien aseguró que actualmente se encuentra siguiendo las indicaciones médicas y enfocada en su tratamiento, mientras continúa con sus actividades laborales y personales.