La actriz Javiera Díaz de Valdés renunció al programa "Vértigo" tras sostener una tensa discusión con Pamela Díaz, la conductora del segmento "Vértigo extremo".

Según consta en imágenes promocionales de Canal 13, Díaz de Valdés se queja con "La fiera" porque en las grabaciones "ya llevamos pasados como cinco horas". "Pero tú eres un participante y te pagan aparte", le respondió Pamela Díaz.

"Lo sé. Este es un trabajo", respondió molesta Díaz de Valdés. En la siguiente imagen se le ve pidiendo que "apaguen la cámara, que no quiero seguir trabajando". El momento se viralizó en redes sociales y Canal 13 ha promocionado el capítulo de "Vértigo extremo" de este lunes con su presencia.

Sin embargo Javiera Díaz de Valdés explicó, a través de Javier Fernández en "Zona de Estrellas", que "después de la primera jornada decidí dar un paso al costado y no continuar".