Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago26.4°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Jerry Seinfeld comparó al movimiento “Palestina libre” con el Ku Klux Klan

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

“Sólo digan que no les gustan los judíos”, dijo el comediante.

Jerry Seinfeld comparó al movimiento “Palestina libre” con el Ku Klux Klan
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Jerry Seinfeld realizó polémicos comentarios en torno los ataques armados del ejército de Israel sobre la población de la Franja de Gaza y comparó al movimiento social "Palestina libre" con una conocida agrupación terrorista estadounidense.

El protagonista de "Seinfeld" señaló durante una conferencia en una universidad de Carolina del Norte que "para mi el movimiento 'Palestina libre' es... son libres de decir que no les gustan los judíos, sólo díganlo".

"Al decir 'Palestina libre' no están admitiendo lo que realmente piensan. Así que en realidad se puede comparar con el Ku Klux Klan. Incluso creo que el Ku Klux Klan es un poco mejor porque dicen lo que piensan. 'No me gustan los negros, no me gustan los judíos'. Está bien, eso es honestidad", agregó.

De acuerdo al portal Variety, la Universidad Duke -que recibió a la estrella- se desmarcó de sus frases y señaló que "no puede hacerse responsable por los dichos de sus invitados" y que "el hecho de que invitemos a alguien no significa que apoyemos lo que diga".

La polémica frase de Jerry Seinfeld se produjo en el marco de una conferencia con Omer Shem Tov, un exrehén israelí que estuvo cautivo por Hamas durante más de 500 días.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada