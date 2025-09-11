Jerry Seinfeld comparó al movimiento “Palestina libre” con el Ku Klux Klan

El comediante Jerry Seinfeld realizó polémicos comentarios en torno los ataques armados del ejército de Israel sobre la población de la Franja de Gaza y comparó al movimiento social "Palestina libre" con una conocida agrupación terrorista estadounidense.

El protagonista de "Seinfeld" señaló durante una conferencia en una universidad de Carolina del Norte que "para mi el movimiento 'Palestina libre' es... son libres de decir que no les gustan los judíos, sólo díganlo".

"Al decir 'Palestina libre' no están admitiendo lo que realmente piensan. Así que en realidad se puede comparar con el Ku Klux Klan. Incluso creo que el Ku Klux Klan es un poco mejor porque dicen lo que piensan. 'No me gustan los negros, no me gustan los judíos'. Está bien, eso es honestidad", agregó.

De acuerdo al portal Variety, la Universidad Duke -que recibió a la estrella- se desmarcó de sus frases y señaló que "no puede hacerse responsable por los dichos de sus invitados" y que "el hecho de que invitemos a alguien no significa que apoyemos lo que diga".

La polémica frase de Jerry Seinfeld se produjo en el marco de una conferencia con Omer Shem Tov, un exrehén israelí que estuvo cautivo por Hamas durante más de 500 días.