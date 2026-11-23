El fotógrafo y opinólogo Jordi Castell Abusleme lanzó una dura denuncia contra la Comunidad Judía de Chile, acusando "persecución" en su contra a raíz de su posición crítica contra Israel y sus opiniones a favor de Palestina.

Castell, cuya madre es de origen palestino, incluso aseguró que han realizado gestiones para sacarlo del aire en el canal donde actualmente trabaja y, en una situación más reciente, solicitaron a una "marca importante" no seguir contratándolo.

"La Comunidad Judía, en el canal donde trabajo, ha pedido sabes cuántas veces que me saquen del aire", planteó el fotógrafo en conversación con el periodista Juan Vallejos en el programa web "Discrepemos".

"Me han obligado a pedir perdón… no lo he hecho", señaló la figura televisiva, que mantiene un constante vínculo con la comunidad palestina en nuestro país.

Castell acusó que "han reclamado varias veces pidiendo que me saquen del aire. Básicamente, esto se llama persecución. La última vez había un auspiciador que la Comunidad Judía lo presionó para que quitara el auspicio del programa en el que yo trabajo como panelista".

"Básicamente es callarme, borrarme y no dejar que yo me exprese" sobre el genocidio en Gaza, señaló, recalcando que "yo no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy inventando, cosa de revisar la historia no más".

Comunidad Judía: Acusaciones son "absolutamente falsas"

En respuesta a sus acusaciones, la Comunidad Judía en Chile rechazó "categóricamente" las declaraciones de Castell, sosteniendo que las afirmaciones sobre "intentos de censura por parte de la comunidad judía" son "absolutamente falsas y carecen de fundamento".

Mediante un comunicado, sostuvieron que "censurar a alguien por sus opiniones no forma parte de nuestros principios ni de nuestras prácticas" y cuestionaron al fotógrafo, señalando que "difundir acusaciones infundadas es irresponsable y peligroso, especialmente en un contexto de aumento del antisemitismo, pues alimenta prejuicios y hostilidad hacia los judíos".