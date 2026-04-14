Jorginho aclara polémica con Chappell Roan: "Ella no sabía lo que pasó"

El futbolista Jorginho Frello aclaró la polémica con Chappell Roan, a quien responsabilizó de las acciones de un guardia de seguridad contra su esposa e hijastra.

Fue mientras que se desarrollaba la versión brasileña del festival Lollapalooza que Catherine Harding, pareja del deportista, y la pequeña Ada -cuyo padre biológico es el actor Jude Law- coincidieron en el mismo hotel que la cantante.

De acuerdo al relato del jugador, la niña pasó frente a la mesa de la artista mientras desayunaba para verificar si se trataba de ella, sin "decir ni pedir nada".

Sin embargo, minutos más tarde "un robusto guardia de seguridad -enviado por la ganadora del Grammy, según el brasileño- se aproximó a la mesa mientras desayunaban y comenzó a hablarle a mi hija y a mi esposa de una manera extremadamente agresiva, alegando que mi mujer no debería permitirle a mi hija 'faltarle el respeto' o 'acosar' a otras personas". Asimismo, Frello afirmó que la menor "lloró mucho" a raíz del episodio.

Por su parte, la voz de "Picture You" explicó que ni siquiera supo del altercado, afirmando que "no le pedí al guardia de seguridad que fuera a hablarle a esa madre y a su hija".

Jorginho reconoce que polémica con Chappell Roan fue "un malentendido"

Ahora bien, a casi un mes del hecho, el futbolista compartió un mensaje en redes sociales para retractarse de su acusación.

"Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia y eso es exactamente lo que hice", partió diciendo.

Bajo esta línea, la defensa del Flamengo reveló que Chappell contactó de forma privada a su esposa, y "quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo que pasó durante el desayuno y que no le había pedido a nadie que se acercara. Fue muy comprensiva con lo que pasó a nuestra hija".

Asimismo, el deportista señaló que Pascal Duvier, guardia involucrado en el incidente, estaba trabajando para otra persona en el hotel: "Si bien todavía no sabemos que lo impulsó a acercarse a ellas, y no creo que una niña de 11 años podría considerarse algún tipo de amenaza, es claro ahora que no estaba actuando en representación de Chappell".

"Fue, finalmente, un malentendido en ese aspecto y me alegra aclarar esto. Para mí es importante que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia (...) Sé reconocer cuando las cosas no son lo que parecen al principio", sentenció.