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Tópicos: Magazine | Personajes

José Antonio Neme respondió a crítico de TV sobre supuesta falta de química con "La Gringa" Schmidt

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Schmidt se encuentra reemplazando a Karen Doggenweiler en "Mucho Gusto".

José Antonio Neme respondió a crítico de TV sobre supuesta falta de química con
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El periodista José Antonio Neme respondió al experimentado comentarista de TV, Larry Moe, y se refirió a su relación con su compañera Marianne "La Gringa" Schmidt.

Este lunes el rostro de "Mucho Gusto" hizo una pausa para dedicarle unas palabras al histórico columnista de Lun y desmentir la falta de química con Schmidt, quien se encuentra reemplazando a Karen Doggenweiler.

"Esto es química", dijo Neme, mientras se acercaba coqueto y le daba un beso en la cara a "La Gringa". "¿Eso dijo? Es que yo no veo nada de esas cosas", se excusó la periodista, mientras abrazaba a su compañero.

"Yo sí lo veo, porque Larry Moe es amigo mío", agregó Neme, quien en el pasado ha tenido otros cruces con el escritor de Lun.

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