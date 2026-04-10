José Antonio Neme respondió a indirecta de Andrea Arístegui: "Soy un indecente"

José Antonio Neme respondió al indirecto comentario que realizó Andrea Arístegui en "Contigo en la Mañana", en el cual abordaba el particular estilo del rostro de Mega.

Cuando conversaba con un exaltado senador Manuel José Ossandón, Arístegui le recordó que "no estamos en el otro canal" y le advirtió que "si quiere que gritemos y nos pongamos a tirar garabatos, no es nuestro estilo", en clara alusión a "Mucho Gusto".

El programa "Que te lo digo" contactó a Neme para saber su opinión al respecto y el periodista aseguró que "no me pasa nada. No me ofende, ni me molesta, ni nada".

"Creo que es normal que si uno está expuesto, y uno tiene un estilo particular, es normal que las personas lo comenten y que digan que les gusta o que no, incluyendo a mis colegas. Así que me parece que está perfecto que el trabajo de uno esté disponible para que cualquiera opine, especialmente los colegas. Yo a la Andrea la conozco hace muchos años, la encuentro una muy aguda periodista, muy correcta", detalló.

Fiel a su estilo concluyó diciendo que "(Arístegui) nunca dice garabatos, porque eso no se hace. La gente educada y decente no lo hace. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero como yo soy un indecente, básicamente, no tengo nada más que encontrarle toda la razón"