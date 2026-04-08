Andrea Arístegui lanzó feroz indirecta a Neme: "No estamos en el otro canal"

Durante la última emisión de "Contigo en la mañana" (CHV), Andrea Arístegui protagonizó un tenso debate con el senador Manuel José Ossandón.

Todo ocurrió durante una fiscalización a automovislitas -que suelen ser televisadas por los matinales- en la comuna de Peñalolén, donde un hombre fue multado por conducir un auto con la patente en el parabrisas y sin parachoques delantero.

En este contexto, el exalcalde de Puente Alto, que estaba presente en el estudio, intentó bajarle el perfil a la infracción, provocando un encontrón con la periodista.

"¿Sabe cuál es la infracción ahí? Es que no tiene puesta la patente adelante (...) si la mayoría de esos autos, para que usted sepa, los parachoques no son como los que conocíamos antes, son de fibra de vidrio y lo que afirma es el chasis", dijo el legislador.

Por su parte, la comunicadora rebatió la postura del parlamentario: "Pero cómo, senador, que un vehículo salga en esas condiciones (...) senador, si usted hace las leyes, se lo pregunto en serio".

Arístegui lanzó palo a Neme

En medio del tenso cruce, la conductora del matinal lanzó una feroz indirecta a su colega José Antonio Neme, animador del programa de la competencia "Mucho Gusto".

"Escúcheme, senador, senador, escúcheme, no estamos en el otro canal", dijo, en referencia a las constantes apariciones de Ossandón en el matinal de Mega.

"Si quiere que gritemos y nos pongamos a tirar garabatos, no es nuestro estilo", sentenció Arístegui.